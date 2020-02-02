* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Туз-Хурмату, , 15:46 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в близ иракского города Туз-Хурмату двух курдских жителей, об этом 2 февраля сообщает Rudaw.

Мэр города Навжул Джамал Салих в комментарии изданию подтвердил данный факт, отметив что похищенные были родными братьями.

Мужчины пасли скот возле одного из сел, неподалеку от города, тогда на них и напали террористы.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность по похищению людей в Ираке, особенно в регионах, оспариваемых между Эрбилем и Багдадом.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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