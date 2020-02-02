Вашингтон, , 15:12 — REGNUM В Ташкенте 3 февраля состоится очередная министерская встреча формата «С5+1», сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

Майк Помпео Gage Skidmore

«Во встрече примут участие министры иностранных дел Республики Казахстан — Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики — Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан — Сироджидин Мухриддин, Туркменистана — Рашид Мередов, Республики Узбекистан — Абдулазиз Камилов и Государственный секретарь США Майкл Помпео», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы развития взаимодействия центральноазиатских стран и США.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, первая встреча в формате С5+1 состоялась в ноябре прошлого года в Самарканде.

Примечательно, что прежний главаГосдепа США Джон Керри заявил, что ООН была создана в Самарканде во времена правления Амира Темура (Тамерлана, который в современной исторической политике Узбекистана считается основателем узбекской государственности).

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран Средней Азии и США обсудили сотрудничество в формате С5+1