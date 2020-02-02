Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани с 4 по 7 февраля посетит Вашингтон. Как заявил журналистам представитель МИД Владимир Константиниди, визит состоится по приглашению госсекретаря США Майка Помпео. Давид Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел стран — членов коалиции за свободу вероисповедания.

Давид Залкалиани Facebook.com/DavidZalkalian

В рамках визита грузинский министр проведет встречи в Госдепартаменте, Конгрессе США, а также встретится с американскими экспертами.

Ранее представители правительства Грузии заявили, что с февраля планируют ряд визитов на высоком уровне, чтобы донести до властей США достоверную информацию о сложившейся в стране ситуации. Причиной такого заявления стал целый ряд писем с критикой в адрес властей Грузии, полученных от американских конгрессменов и сенаторов.

В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти письма написаны под влиянием информаций, предоставляемых нынешней оппозицией — соратниками экс-президента Михаила Саакашвили. А приближенные к властям грузинские эксперты прямо указывают на то, что авторы критических писем связаны с Саакашвили и его партией и финансовыми интересами.