Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Грузия благодарит Турцию и Францию за помощь в эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром коронавируса. Соответствующие заявления в сети Twitter опубликовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Специальное заявление в связи с эвакуацией граждан Грузии сделал и представитель МИД Владимир Константиниди. По его информации, министерство иностранных дел Грузии с первых дней получения информации о вспышке коронавируса начало работу над планом эвакуации и обратилось ко всем партнерским странам, которые собирались вывезти своих граждан из Уханя. На обращение грузинской стороны откликнулись Франция и Турция.

«Вчера была произведена эвакуация трех граждан, для них введен карантинный режим, и они пройдут двухнедельное медицинское наблюдение. За их состоянием также будет следить наше посольство в Анкаре. В настоящее время производится эвакуация еще двух наших граждан, которую осуществляет французская сторона. Они будут помещены в медицинское учреждение во Франции, пройдут период карантина, а затем приедут в Грузию», — сообщил Константиниди.

В Ухане находились 7 граждан Грузии, но двое из них, по информации МИД, от эвакуации отказались.