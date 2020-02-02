Тбилиси, 2 февраля 2020, 15:08 — REGNUM Грузия благодарит Турцию и Францию за помощь в эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром коронавируса. Соответствующие заявления в сети Twitter опубликовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Специальное заявление в связи с эвакуацией граждан Грузии сделал и представитель МИД Владимир Константиниди. По его информации, министерство иностранных дел Грузии с первых дней получения информации о вспышке коронавируса начало работу над планом эвакуации и обратилось ко всем партнерским странам, которые собирались вывезти своих граждан из Уханя. На обращение грузинской стороны откликнулись Франция и Турция.
В Ухане находились 7 граждан Грузии, но двое из них, по информации МИД, от эвакуации отказались.