Москва, , 14:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегированию, названый им «сделкой века», вызывает сомнение в его жизнеспособности. Об этом глава пресс-службы Кремля заявил в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков обратил внимание, что реакция большинства арабских государств на план президента США по палестино-израильскому урегулированию, а также его несоответствие ряду резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Существует целый набор соответствующих резолюций СБ ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза», — сказал Песков.

Ситуация такова, что ряд арабских стран солдиарен с палестинцами в неприятии данного плана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп озвучил свой план по ближневосточному урегулированию, который он назвал «сделкой века». Это план предусматривает сосуществование двух государств — Палестины и Израиля, при этом за Израилем окончательно закрепляются те палестинские территории, который Израиль сейчас удерживает незаконно. Кроме того, Иерусалим остается неделимой столицей Израиля, а также сохраняется статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

Палестине предлагается выделить некоторые пустынные земли на границе с Египтом.

Помимо прочего план предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа. Государства Палестина не должно обладать своими вооруженными силами.

Руководство Палестины этот план не приняло. Многие арабские государства также заявили, что «сделка века» неприемлема.