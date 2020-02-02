Сеул, , 15:03 — REGNUM Власти Южной Кореи запретят въезд в страну иностранным гражданам, посещавшим в течение последних двух недель китайскую провинцию Хубэй. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Чон Се Гюна.

«Мы запретим въезд из региона Китая, где бушует коронавирус, а граждан страны, прибывающих из провинции Хубэй, поместим на двухнедельный карантин, — заявил премьер-министр. — Мы также приостановим действие безвизового режима для туристов, посещающих остров Чеджу».

Премьер-министр Южной Кореи также добавил, что работники общественных учреждений, которые в последнее время посещали Китай, будут отстранены от работы на 14 дней.

Известно, что данные меры вступят в силу 4 февраля в 00:00 по местному времени.

В своём заявлении Чон Се Гюн отметил, что со 2 февраля с 17:00 по местному времени власти США запретили въезд иностранным гражданам, которые в течение последних двух недель посещали Китай, а власти Японии — иностранцам, побывавшим в течение последних двух недель в провинции Хубэй. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране зафиксировано пятнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.