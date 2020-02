2 февраля 2020 | Время чтения 10 мин

Тяжёлые обвинения от Эрдогана в адрес России!

Как сообщает газета Sözcü, лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки по трём африканским странам, сделал заявления на борту самолёта относительно России. Эрдоган отреагировал на бомбардировку Россией и силами Асада города Идлиб, контролируемого турецкими вооруженными силами на севере Сирии: «Если мы верные друг другу партнёры, Россия должна проявить своё отношение». По словам Эрдогана, российскому лидеру Владимиру Путину либо придётся изменить свои отношения с Дамаском, либо ему придётся по-другому общаться с Турцией. Отвечая на вопрос о продолжении обстрелов после объявления перемирия в Идлибе, Эрдоган сказал следующее: «На данный момент, к сожалению, Россия не выполняет свои обязательства ни по Астане, ни по Сочи. Мы ведём переговоры с коллегами и говорим им: «Если вы не остановите эти бомбардировки в Идлибе, у нас закончится терпение. И тогда мы примем меры и сделаем все необходимое».

Японцы покинули сделку по АЭС в Синопе

Как сообщает деловая газета Dünya, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сделал заявление о вызвавшем бурное обсуждение проекте по строительству атомной электростанции в городе Синоп. Министр отметил, что власти договорились с японской стороной прекратить сотрудничество в этом проекте. Донмез заявил, что подготовленное технико-экономическое обоснование АЭС, запланированное в Синопе, не удовлетворило турецкую сторону по срокам и цене. «Мы может продолжить обсуждение строительства АЭС другим поставщиком», — сказал он.

ЕС вводит новые санкции

Турецкая редакция Euronews сообщила, что кризис между Турцией и соседними странами в Восточном Средиземноморье, являющимися членами Европейского союза, неуклонно нарастает. После того как ЕС обвинил Турцию в «незаконном бурении» в Восточном Средиземноморье, Брюссель объявил, что работает над составлением списка имен, в отношении которых могут быть в конечном итоге введены санкциями из-за этих действий. Верховный представитель ЕС по внешним связям Жозеп Боррелль, комментируя встречу министров иностранных дел ЕС, заявил, что министр иностранных дел Кипра проинформировал коллег о продолжении буровых работ. «Мы ожидаем, что рабочие группы, тесно связанные с этим вопросом, завершат составление списка имён для введения необходимых санкций. Нам уже известные некоторые имена», — сказал он. Боррелль не сказал, когда будет готов окончательный санкционный список, однако отметил, что они с главами МИД стран ЕС говорили о том, что Европейский союз может сделать для обеспечения мира и стабильности в регионе Восточного Средиземноморья. «Мы обсудили разные сценарии относительно Ливии. Мы подчеркнули важность соблюдения оружейного эмбарго. В данный момент в стране действует временное перемирие, мы должны проработать постоянное перемирие», — прокомментировал он.

Ливийские СМИ о высадке войск и танков

Как сообщает турецкое интернет-издание Ahval News со ссылкой на ливийские СМИ, корабли турецкого флота доставили войска и танки в Триполи. Как сообщают очевидцы, турецкие солдаты, прибывшие на двух военных кораблях, высадились у берегов Ливии, также были доставлены танки транспортным кораблём. Издание Ahmar Libya сообщает со ссылкой на свои источники, что боеприпасы и оборудование, разгруженные с кораблей, были доставлены на авиабазу в центре Триполи. Также сообщается, что в аэропорту Мисрата приземлился самолет Afriqa Airlines, перевозивший 40 турецких офицеров.

Франция направила в Грецию военные корабли

Как сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на британское издание The Guardian, напряжённость в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией привела к кризису, а Франция в свою очередь сделала необычный шаг. Париж решил отправить в регион военные корабли для поддержки Греции. Это решение Франции, пишет издание, приветствовали в Афинах. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал эти действия «гарантом мира». Мицотакис провёл встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что «единственным способом положить конец разногласиям в Восточном Средиземноморье является международное право. «Греция и Франция работают над новой стратегической оборонной структурой», — сказал греческий премьер.

Жесткая реакция Кипра в адрес Турции

Напряжённость между Турцией и Республикой Кипр обострилась из-за поисков углеводородов в Восточном Средиземноморье, сообщает интернет-издание Samanyolu Haber. Жёсткая реакция со стороны Республики Кипр последовала после того, как турецкое буровое судно «Явуз» переместилось на территорию вблизи острова, которой было обозначено месторождением «G». «Действия Турции по бурению природного газа в Восточном Средиземноморье походят на действия пиратского государства, которое игнорирует нормы международного права», — говорится в заявлении Республики Кипр. В заявлении также отмечается, что Турция действует в одиночку, игнорируя энергетические партнёрские отношения, возникающие между странами Восточного Средиземноморья. «Турция избрала путь несоблюдения международного права в отношении Восточного Средиземноморья. Анкара провокационно проигнорировала призыв Евросоюза прекратить незаконные действия в этом регионе», — считает руководство Кипра.

Гюлен об Эрдогане

Согласно изданию TR724, находящийся в изгнании проповедник Фетхуллах Гюлен дал интервью немецкой газете Die Welt. С «врагом государства» номер один для Турецкой Республики — с Фетхуллахом Гюленом — мы провели интервью в его доме в штате Пенсильвания, где он проживает уже много лет, — пишет немецкое издание. — 78-летний Гюлен, которого правительство Турции считает «опасным», измучен плохим здоровьем. Анкара требует от правительства США экстрадиции Гюлена, но этот запрос до сих пор не получил положительного ответа». Гюлен в своём интервью обратил внимание на беззаконие в отношении членов движения «Хизмет» в Турции. «У наших школ образовательная система даёт такую дальновидность ученикам, которое несовместимо с авторитарным режимом, в который впал Эрдоган», — сказал он. Правительство Турции утверждает, что движение проповедника и его сторонники стоят за попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года. Гюлен отрицает это. «Движение «Хизмет» никогда не было в тесных отношениях с Эрдоганом, как это описывается. Когда-то Эрдоган, казалось, разделял наше взгляды на демократию. И всего. Он боролся за развитие страны. Но когда он взял власть в свои руки, он показал совершенно иное лицо», — считает Гюлен. По словам проповедника, есть много тем, которые движение разделяет с турецким президентом. «Например, мы поддерживаем защиту прав курдских граждан на использование их языка вместе с турецким языком. Он считает меня своим врагом, я никогда не считал его врагом. Я просто попросил его сдержать свои обещания. Главный враг Эрдогана — это он сам. Он считает себя самым умным человеком в мире, но на самом деле он руководствуется эмоциями, ревностью, ненавистью и местью. Его правительство впало в паранойю. Эрдоган закончит как Гитлер или Сталин. Моя старшая сестра должна жить в бегах, люди с той же фамилией, что и я, арестованы», — рассказал Гюлен.

«Турция должна заняться реформами»

Новый докладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор, который занял свой пост после Кэти Пири, известной своей резкой критикой турецкого правительства, завершил свой первый визит в Турцию, сообщает интернет-издание Т24. По завершении визита Амор устроил пресс-конференцию. По его словам, определение термина «терроризм» в Турции очень широкое. «Если мы назовём всех террористами, возможно, никто не является террористом», — сказал докладчик. Он встретился с журналистами в Стамбуле после своих контактов в Анкаре и привёл примеры широкого применения понятия «террор» в Турции: «Настоящий террорист воспринимается властями так же, как и студент, который выражает критику в Твиттере». По словам докладчика, если ставить террориста, который взорвал бомбу в Акчакале, со студентом, который написал сообщение в Твиттере, на один уровень, не сможем ни понять, ни определить, что есть терроризм. «Если мы назовём всех террористами, возможно, никто из них не является террористом на самом деле. Если мы будем всех называть террористами, таким образом мы оправдаем настоящих террористов», — сказал он. На пресс-конференции Амор подчеркнул, что ЕС ожидает от Анкары проведения реформ. «Турция должна преодолеть напряженную ситуацию, в которую она попала после попытки государственного переворота. Я думаю, что Анкара должна теперь с новой риторикой принять реформы по таким вопросам, как права человека, личные свободы и верховенство закона», — отметил он.

Сирийское ополчение в Ливии

Эксперт по международным отношениям Фонда Карнеги Фредерик Вехри встретился с сирийскими боевиками, которые отправились в Ливию, чтобы сражаться за правительство Триполи, и подготовил публикацию для американского издания The New York Review of Books. «Мы не наёмники, — сказал ему один из боевиков по имени Ахмед, добавив, что он прибыл по просьбе ливийского народа и армии, — мы против диктатуры». По словам Вехри, некоторые сирийские боевики заявили, что отправка войск Турции в Ливию отвлекла внимание от войны в Сирии. «Ахмед рассказал мне, что не хочет, чтобы Ливия была стёрта, как Сирия, и отметил, что «он и его соратники останутся здесь до тех пор, пока ливийцы будут нуждаться в них», — пишет автор. Боевик Свободной сирийской армии также заявил, что «русские являются их самыми большими противниками, из-за того, что они натворили в Сирии, и потому сирийцы хотят отомстить за это». Кроме этого, в тексте утверждается, что Турция платит сирийским боевикам по 2 тысячи долларов, а также обещает им турецкое гражданство.

«Турция перевозит радикальные группировки в Ливию»

Информационное агентство Mezopotamya со ссылкой на газету Le Monde, которая в свою очередь ссылается на эксперта по вопросам спецслужб, пишет, что Анкара вывезла из Сирии в Ливию от 500 до 2 тысяч членов радикальных группировок. По словам источника, эти люди были переброшены в Ливию через море. «Макрон обвинил Турцию в нарушении своих обещаний», — напоминает Le Monde слова президента Франции, сказанные касательно ситуации в Ливии. Газета отмечает, что французский эксперт в вопросах разведки подтвердил информацию о том, что Анкара перевезла от 500 до 2 тысяч боевиков из Сирии в Ливию. «В последние дни мы стали свидетелями того, как турецкие корабли перевозили наёмников из Сирии на территорию Ливии», — заявил эксперт.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

После землетрясения магнитудой 6,8 в Элязыге в регион было отправлено большое количество гуманитарной помощи, однако власти не пропустили груз с помощью от прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Грузовики с продуктами питания, подгузниками, женскими средствами личной гигиены, фонариками, хлебом, водой, отправленными из Диярбакыра для пострадавших от землетрясения в Элязыге, были остановлены полицией у въезда в город и направлены обратно. Стало известно, что грузовики с помощью не были пропущены в город по приказу губернатора Элязыга. В заявлении ДПН говорится, что министерство внутренних дел препятствовало оказанию помощи.

Генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении 50 человек, которые якобы «совершили провокационные акции» в социальных сетях в связи с землетрясением в Элязыге. Отмечается, что расследование начато по обвинению в «создании беспокойства, страха и паники среди населения» и «публичном унижении турецкой нации, государства Турецкой Республики, Великого Национального собрания Турции, правительства Турецкой Республики и судебных органов государства».

Связи джихадистов с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри «Сирийской национальной армии», которую Турция поддерживает в Сирии, являются предметом споров в течение многих лет. Время от времени появляются сообщения и документы о том, что в группе много бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Абу Гураба Аль-Йемени, который занимался пиаром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перед вторжением Турции в Африн сочинил гимн, воспевая Эрдогана и восхваляя Свободную сирийскую армию, позже переименованную в Сирийскую национальную армию.