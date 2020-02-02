Киев, 2 февраля 2020, 14:27 — REGNUM Между Украиной и Турцией на разных стадиях реализации находятся более пятидесяти проектов сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС). Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью информационному агентству «Укринформ», опубликованном 2 февраля.
Одним из самых важных из этих проектов является, по словам украинского дипломата, проект по закупке у Турции боевых беспилотных летательных аппаратов и «поставки ГП «Ильченко-Прогресс» украинских двигателей для производства турецкого БПЛА «Акынджи».
Он также отметил, что в дальнейшем есть стремление усилить сотрудничество между странами в области авиастроения.
Как сообщало ИА REGNUM, на 3 февраля запланирован визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.
Читайте также: Президент Турции Эрдоган посетит Украину 3 февраля