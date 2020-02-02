Нур-Султан, , 13:17 — REGNUM Государственный секретарь Майк Помпео считает, что Казахстан, конечно, свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с американскими компаниями «обеспечит лучший результат». Об этом Помпео заявил сегодня, 2 февраля, по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберды.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны», — сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что совместная работа с компаниями США гарантирует Казахстану создание рабочих мест, а также прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы.

«Именно таким образом американская система работает», — сказал Помпео.

Также он заявил, что США поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомрат Токаева, которые нацелены наукрепление демократии и укрепление экономического развития страны. Программу реформ Помпео назвал «амбициозной».

Напомним, что Помпео отправился в евразийское турне, первой страной, которую он посетил, стала Белоруссия.