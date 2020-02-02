Киев, , 11:30 — REGNUM В компании «Нафтогаз» Украины сообщили, что для того, чтоб оплатить счета за коммунальные услуги не нужно продавать котов, собак, хомяков, черепах и других «друзей», а нужно обратиться за субсидией. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании отметили, что семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15−20% совокупного дохода имеют право на государственную субсидию. В компании также напомнили, в государстве в этом году на частичную оплату начислений по коммунальным платежам для семей, которым тяжело оплачивать полностью услуги ЖКХ предусмотрено 50 млрд гривен «живых денег».

«Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону», — подытожили в «Нафтогазе».

ИА REGNUM Напоминает, ранее депутата Верховной рады Евгений Брагар в эфире украинского телевидения порекомендовал пенсионерке для того, чтоб рассчитаться с долгами за коммунальные платежи, продать собаку элитной породы.

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