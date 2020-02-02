Киев, 2 февраля 2020, 11:30 — REGNUM В компании «Нафтогаз» Украины сообщили, что для того, чтоб оплатить счета за коммунальные услуги не нужно продавать котов, собак, хомяков, черепах и других «друзей», а нужно обратиться за субсидией. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе компании отметили, что семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15−20% совокупного дохода имеют право на государственную субсидию. В компании также напомнили, в государстве в этом году на частичную оплату начислений по коммунальным платежам для семей, которым тяжело оплачивать полностью услуги ЖКХ предусмотрено 50 млрд гривен «живых денег».
ИА REGNUM Напоминает, ранее депутата Верховной рады Евгений Брагар в эфире украинского телевидения порекомендовал пенсионерке для того, чтоб рассчитаться с долгами за коммунальные платежи, продать собаку элитной породы.
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