Сеул, , 11:29 — REGNUM Самолёты-разведчики ВВС США вновь были замечены над Корейским полуостровом и Японским морем. Об этом 2 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

По данным сервиса, 31 января крупный разведывательный самолёт Boeing RC-135S, вылетев в 18:00 по местному времени с американской авиабазы в Окинаве, Япония, совершил полёт над Японским морем.

В тот же день, самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C прошёл над Корейским полуостровом на высоте 29 тыс. футов (8,8 км). Точныймаршрут полёта в сообщении не обозначен.

Напомним, что американская авиаразведка активизировалась на Корейском полуострове с ноября 2019 года после проведения КНДР серии ракетных пусков и декабрьских испытаний предположительно ракетного двигателя.