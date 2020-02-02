Москва, , 10:48 — REGNUM Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике, заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил вернуться к системе привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Напомним, что 31 января на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях. В новой редакции КоАП, в частности, предлагается ужесточить наказание за превышение скорости на автодорогах, за систематические нарушения правил дорожного движения, за отказ от медицинского освидетельствования, за неостановку транспортного средства по требованию сотрудника полиции, а также за попытку скрыться с места ДТП.

К примеру, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предлагается установить штраф на сумму до трех тысяч рублей, тогда как сейчас штраф составляет 500 рублей.

Соответственно за превышение скорости от 40 до 60 км/ч предлагается штрафовать на сумму до четырех тысяч рублей (сейчас до 1,5 тыс. рублей). А за превышение на величину более 60 км/ч — на пять тысяч рублей вместо существующего штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. При этом за превышение скорости на величину более 60 км/ч моет караться и лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

За повторное превышение скорости на величину более 60 км/ч — штраф в 10 тыс. рублей или лишение прав на год. Также проект нового КоАП содержит статью 21.30 «Опасное вождение», которая предусматривает наложение штрафа в пять тысяч рублей.

Новая редакция КоАП вызвала крайне негативную реакцию в обществе. Не секрет, что на многих автодорогах установка и эксплуатация систем автоматической фиксации нарушений ПДД отдана на откуп частным фирмам, так или иначе связанным с Госавтоинспекцией. Соответственно на автодорогах сознательно создаются так называемые ловушки, когда автомобилист практически не может не нарушить скоростной режим и получает автоматически выписанный штраф.

Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Алексей Нилов считает, что предложенный в проекте нового КоАП штрафы для автомобилистов явно завышены. Он подчеркнул, что подобная мера свидетельствует о том, что авторы проекта совершенно не понимают ситуацию в стране.

«Сегодня же предлагается минимальный штраф для автомобилистов за превышение скорости установить на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ. То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты», — сказал Нилов.

Также он подчеркнул, что существующая система фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД работает безобразно.

В связи с этим Нилов предлагает вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. К примеру, установить, что максимальный штраф не должен превышать 50% от МРОТ.

«Как председатель социального комитета Госдумы я призываю разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России», — сказал Нилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в КоАП до 2007 года все административные штрафы были привязаны к МРОТ. Однако в 2007 году в тексте КоАП понятие МРОТ было заменено указанием эквивалентной суммы штрафа в рублях.

На сегодняшний день, административный штраф — это денежное взыскание, которое выражается в рублях и не моет превышать 5 тыс. рублей, за исключением ряда случаев.