Брюссель, , 09:08 — REGNUM С сегодняшнего дня, 2 февраля, вступили в силу новые правила получения шенгенских виз. Об этом напоминает пресс-служба Евросоюзной комиссии.

Флаг ЕС MPD01605

Речь идет о получении краткосрочных виз в 22 страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с союзом страны: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Единая краткосрочная виза, выдаваемая одной из этих стран, позволяет въезжать на территорию любой из 26 стран, входящих в Шенгенское соглашение сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Заявление на краткосрочную визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, вместо трех, как это было ранее. Теперь заявку на Шенгенскую визу можно заполнить в электронном виде.

Визовый сбор возрос с 60 до 80 евро. Евробюрократы объясняют повышение сбора инфляцией.

Кроме того, появились многократные визы для постоянных путешественников c положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается c одного до пяти лет.