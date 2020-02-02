Пекин, , 09:01 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики надеются на объективную и рациональную оценку ситуации с коронавирусом 2019-nCoV и тех усилий, что Китай предпринимает по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Ван И заявил, что Китай годов укреплять сотрудничество со всем международным сообществом в борьбе с коронавирусом, включая Германию

«Надеемся, что Германия объективно и рационально будет рассматривать ситуацию с распространением заболевания и усилия Китая по профилактике и контролю, а также серьезно отнесется к рекомендациям ВОЗ», — заявил Ван И.

Напомним, что на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 14 423 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Погибли 304 человека, 331 человек излечился. 19 544 человека находятся под подозрением.