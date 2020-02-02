Пекин, , 08:39 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики благодарны Российской Федерации за оказание гуманитарной помощи, необходимой для борьбы с распространением эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили взаимодействие России и Китая в борьбе с коронавирусом. Москва дала высокую оценку мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением этого нового заболевания.

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.

Также глава китайского МИД поблагодарил российскую сторону за телеграмму, направленную президентом России Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину.

Данная телеграмма, по словам Ван И, демонстрирует крепкое взаимное доверие между лидерами двух стран, а также высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что РФ будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи со вспышкой коронавируса. Так, ожидается отправка крупной партии медицинских масок.