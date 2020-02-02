Киев, 2 февраля 2020, 08:45 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина из внешней политики Соединенных Штатов Америки перемещается во внутреннюю политику и является источником проблем США в ее внутренней политике. Об этом бывший глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 1 февраля.
Так Климкин прокомментировал вопрос журналиста касающийся недавнего инцидента Майка Помпео с журналисткой.
ИА REGNUM напоминает, ранее госсекретарь Майк Помпео эмоционально отреагировал на вопрос журналистки Мэри Луиз Келли касательно Украины. Государственный секретарь США во время интервью ответил, что не будет обсуждать политику Соединенных Штатов относительно Украины. После эфира он пообщался с журналисткой на едине, обругав ее и задав ей вопрос, действительно ли она полагает, что американцам интересна Украина. Также он попросил ее показать на карте Украину.
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В отношении данного инцидента с Помпео Климкин ответил, что по его мнению «на самом деле что-то было». Он также пояснил в чем дело.
«Помпео очень сильно это достало. Сейчас Украина уже все меньше и меньше является частью внешнеполитических приоритетов. Она по внешней политике США постоянно туда перемещается во внутреннюю политику», — пояснил Климкин. Он также отметил, что Украина всегда якобы была «положительным символом» внешней политики Соединенных Штатов, — «поддержка Украины, ценности, реформы, борьба с российской агрессией, а сейчас мы — источник проблем во внутренней политике».
Климкин добавил также, что государственного секретаря США «достала» не Украина или ее граждане, а все, что «вокруг» нее.