Киев, , 08:45 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина из внешней политики Соединенных Штатов Америки перемещается во внутреннюю политику и является источником проблем США в ее внутренней политике. Об этом бывший глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 1 февраля.

Так Климкин прокомментировал вопрос журналиста касающийся недавнего инцидента Майка Помпео с журналисткой.

ИА REGNUM напоминает, ранее госсекретарь Майк Помпео эмоционально отреагировал на вопрос журналистки Мэри Луиз Келли касательно Украины. Государственный секретарь США во время интервью ответил, что не будет обсуждать политику Соединенных Штатов относительно Украины. После эфира он пообщался с журналисткой на едине, обругав ее и задав ей вопрос, действительно ли она полагает, что американцам интересна Украина. Также он попросил ее показать на карте Украину.

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В отношении данного инцидента с Помпео Климкин ответил, что по его мнению «на самом деле что-то было». Он также пояснил в чем дело.

«Помпео очень сильно это достало. Сейчас Украина уже все меньше и меньше является частью внешнеполитических приоритетов. Она по внешней политике США постоянно туда перемещается во внутреннюю политику», — пояснил Климкин. Он также отметил, что Украина всегда якобы была «положительным символом» внешней политики Соединенных Штатов, — «поддержка Украины, ценности, реформы, борьба с российской агрессией, а сейчас мы — источник проблем во внутренней политике».

Климкин добавил также, что государственного секретаря США «достала» не Украина или ее граждане, а все, что «вокруг» нее.

«Вот его достало все, что вокруг Украины. Я так сказал бы, что его (Помпео — ИА REGNUM) достала не Украина и не украинцы, а все то, что вокруг Украины. И очень сильно достало. А нас, конечно, достает то, что мы сегодня такой негативный фактор США. Мы это будем еще «разруливать» (извините за такой жаргон) годы и годы. Потому что сейчас среди республиканцев какой рейтинг поддержки у Трампа? Любой республиканец включает телевизор и что? Украина — источник проблем. И не дело только правительства сейчас это подавать. Сейчас это для нас коммуникационная, если хотите, но на самом деле имиджевая катастрофа. Не столь политическая», — подытожил экс-глава МИД Украины.