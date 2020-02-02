Киев, , 08:41 — REGNUM Вопрос проведения выборов на всей территории Украины, включая также территорию республик Донбасса, Киев намерен согласовать на предстоящей встрече в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью YouTube-каналу «KRYM — критическое мышление», опубликованном 1 февраля.

«Я очень надеюсь, что мы — Украина придет на эту встречу (в «нормандском формате», которая должна состоятся через три месяца — ИА REGNUM) с новым пакетом договоренностей, надеемся, что мы сделаем следующие шаги для того, чтоб выборы местные по украинским законам состоялись по всей территории Украины (включая Донбасс — ИА REGNUM) в конце октября», — заявил помощник Зеленского.

Он также отметил, что ставил вопрос о контроле Украины над границей с Российской Федерацией на состоявшейся встрече в «нормандском формате» (9 декабря 2019 года в Париже — ИА REGNUM), поясняя, что согласно законодательству Украины «невозможно проводить выборы сегодня если иностранные вооруженные формирования незаконные и граница не под контролем украинского правительства».

Также помощник Зеленского отметил, что Минские соглашения на сегодняшний день являются единственным документом, который «согласован» и «подписан».

"Там (в Минских соглашениях — ИА REGNUM) действительно есть положение, по которому граница передается после выборов. Мы честно, президент (Владимир Зеленсккий — ИА REGNUM) говорил об этом в Париже, мы говорим во время всех переговоров, что к сожалению мы не можем с этим согласиться. Во-первых, это противоречит украинскому законодательству. Во-вторых, невозможно проводить выборы, когда сегодня граница… Поэтому давайте думать, как сегодня сделать так, чтоб граница до выборов была передана», — подытожил Ермак.

ИА REGNUM напоминает, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров четырех государств — России, Украины, Франции и Германии. Следующая встреча в «нормандском формате» ориентировочно запланирована через четыре месяца, то есть предположительно в апреле 2020 года.