Москва, 2 февраля 2020, 06:37 — REGNUM Пересмотр Договора об Антарктике не должен привести к введению виз для нахождения на материке. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил в эфире «Россия 24».
По его словам, континент на южном полисе, это уникальный район земного шара «нам тоже не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду».
Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, на Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды полтавским дворянином Завадовским.
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