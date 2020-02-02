Москва, , 06:37 — REGNUM Пересмотр Договора об Антарктике не должен привести к введению виз для нахождения на материке. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил в эфире «Россия 24».

«Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим», — сказал министр.

По его словам, континент на южном полисе, это уникальный район земного шара «нам тоже не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду».

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, на Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды полтавским дворянином Завадовским.

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