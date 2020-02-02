Киев, , 06:25 — REGNUM С очередным пробиванием дна невежества и цинизма сравнила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко высказывание депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгения Брагадара. Соответствующее высказывание депутат разместила в сети Facebook.

«Каждый раз, когда мне кажется, что так называемые «новые лица» достигли дна, —комментирует ситуацию Тимошенко, — они открывают новые глубинные горизонты».

Ранее Брагодар посоветовал пенсионерке, пенсию и субсидия которой меньше, чем коммунальные платежи, в том случае, если у нее есть породистая собака, продать ее и расплатиться по долгам.

Заявление вызывало негодование не только среди граждан, но и среди депутатского корпуса.

Лидер «Батькивщины» назвала произошедшее «позором и стыдом» и предложила объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы — без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая».

По замыслу Тимошенко, на вырученную сумму Украина не сможет погасить внешние долги, но избавится от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».

Напомним, беспрецедентное по своей наглости и циничности заявление Брагадар сделал в 31 января в эфире телеканала «112 Украина».