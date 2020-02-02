Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил итоги переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Об этом он заявил в Twitter.

По словам госсекретаря, у него была хорошая возможность обсудить с министром и президентом Украины то, как «Белоруссия может укрепить демократию и права человека». Обсуждались также вопросы торговли и инвестиции.

Помпео еще раз подтвердил приверженность США «суверенной и независимой Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США заявил Лукашенко о том, что Вашингтон готов полностью обеспечить Белоруссию нефтью «по конкурентным ценам».