Вашингтон, , 03:28 — REGNUM В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Госсекретарь США Майкл Помпео назвал соглашение об обмене послами между странами подтверждением стремления к нормализации отношений. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

«Госсекретарь подчеркнул, что недавняя договорённость об обмене послами является ещё одним подтверждением нашего желания продолжить нормализацию двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказал, что приветствует стремление США играть более активную роль в их стране.

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