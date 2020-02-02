Иерусалим, , 02:46 — REGNUM Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Кроме того в ответ на ракетный обстрел из Газы Израиль заморозит поставки бетона на эту территорию, сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны страны.

Сообщается, что военные самолеты и боевые вертолеты Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС на севере Газы. «Атаки были совершены в ответ на обстрел с высокой траектории и запуск зажигательных воздушных шаров из Газы в Израиль», — говорится в заявлении армии.

По данным министерства обороны, в ответ на непрекращающуюся агрессию со стороны сектора Газа, на его территорию также прекратятся поставки бетона и будут введены другие экономические санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 февраля с территории сектора Газа было выпущена ракета в направлении Израиля.

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