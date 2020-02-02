Нью-Йорк, США, 2 февраля 2020, 02:06 — REGNUM Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в работе военного комитета Ливии, которая пройдёт в Женеве. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.
Согласие принять участие в совместной военной комиссии командующий ЛНА передал через спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саляме.
Как 30 января сообщало ИА REGNUM, МИД Турции заявил, что Франция для того, чтобы иметь возможность пользоваться природными ресурсами Ливии, оказала военную помощь Хафтару.
Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие власти ответили на обвинения Макрона о помощи Ливии