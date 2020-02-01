Москва, , 23:44 — REGNUM Распоряжение о приостановке безвизовых туристических поездок с Китаем касается только граждан КНР, приезжающих в РФ в рамках турпоездок, сообщили в аппарате российского правительства.

Так, временно приостанавливается въезд граждан КНР в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для китайских граждан, сообщили РИА Новости в аппарате правительства.

«Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться», — добавили в аппарате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано в целях «обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риска распространения коронавируса в России нет. Однако, граждан России призвали существенно ограничить свое участие в массовых мероприятиях, чтобы снизить риск заболевать гриппом, а также из-за нового китайского коронавируса.

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