Рига, 1 февраля 2020, 23:44 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил своё недоумение главе правительства Дании Метте Фредериксен в связи с делом латвийской гражданки Кристины Мисане, содержащейся в настоящее время в датской тюрьме. Об этом, как передает портал LSM, сообщил сам политик.

За решёткой
За решёткой

«Я выразил Метте Фредериксен человеческое непонимание ситуации, когда гражданин Европейского союза, который просит рассмотреть своё дело в любом государстве ЕС должен быть выслан в третью страну», — сказал Кариньш.

Премьер-министр Латвии считает, что несмотря на то, что Дания является стратегическим союзником Латвии (например, в Ираке латвийские военнослужащие проходят службу в составе именно датского контингента), ситуация сложившаяся вокруг Кристины Мисане не улучшит отношения между странами.

Отмечается, что премьер-министр Дании отказалась комментировать журналистам слова латвийского коллеги. Позиция Дании осталась прежней — исполнительная власть не будет вмешиваться в работу и решения суда. Предусматривается, что выдача Мисане ЮАР состоится 12 февраля.

Напомним, Кристине Мисане была задержана правоохранительными органами Дании по запросу ЮАР в связи с похищением детей у своего бывшего мужа. В ЮАР Мисане грозит 15 лет тюремного заключения.