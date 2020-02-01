Никосия, , 23:25 — REGNUM Турецкое сейсмологическое судно Oruс Reis прибыло в исключительную экономическую зону Республики Кипр, сообщает 1 февраля Кипрское информационное агентство.

Отмечается, что судно пересекло исключительную экономическую зону островного государства в 09:30 по местному времени (10:30 мск).

По данным международной автоматизированной системы оповещения НАВТЕКС, пунктом назначения турецкого судна является зона, которая частично располагается внутри четвертого и пятого блоков кипрской экономической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1983 году на северной части кипрского острова турецкая община объявила о создании Турецкой Республики Северного Кипра. В резолюции Совбеза ООН данное действие было названо юридически ничтожным, и самопровозглашённое государство признала только Турция.

В 2004 году Кипр вошел в состав Евросоюза, но фактически это коснулось только южной части острова. Когда на кипрском шельфе в Средиземном море были обнаружены большие запасы природного газа, возникли споры относительно их принадлежности.