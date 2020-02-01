Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Не все арабские страны негативно отозвались о предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделке века», об этом 1 февраля сообщает Axios со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По словам собеседника издания, США «ценят позитивные отзывы со стороны многих арабских стран по поводу мирного плана, которые были озвучены на встрече Лиги арабских государств в Каире».

«Лишь с помощью готовности попробовать новый подход мы сможем достичь прорыва в решении конфликта», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла план американского лидера.

Напомним, «сделка века» Трампа предполагает урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.