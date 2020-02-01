Брюссель, , 23:05 — REGNUM Страны Европейского союза (ЕС) направили в Китай 12 тонн защитных средств для борьбы со вспышкой острого респираторного заболевания 2019-nCoV. Об этом 1 февраля сообщается в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что решение об оказании гуманитарной помощи было принято после того, как в Китае сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты от вирусных инфекций.

«В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что страны ЕС планируют и дальше оказывать помощь КНР в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи решило выделить $5 млн в помощь Китаю для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

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