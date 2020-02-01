Анкара, , 22:41 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции продолжают перебрасывать военную технику в приграничный с Сирией район. Об этом передает в субботу, 1 февраля, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, бронетранспортеры и грузовики с боеприпасами, достигшие в настоящее время района Ислахийе провинции Газиантеп, перебрасывают для подкрепления воинских частей в приграничной с Сирией провинции Хатай.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что власти страны готовы вновь начать военные действия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе для предотвращения там нападений на мирных жителей, которые, по версии турецкой стороны, совершает сирийская армия.

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