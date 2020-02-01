Каир, , 22:38 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

«Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа», — заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел межарабского сообщества.

По его словам, ЛАГ будет добиваться поддержки в этом вопросе со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что план по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа ущемляет права палестинцев.

«Сделка века» Трампа предполагает урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

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