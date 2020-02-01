Берлин, , 22:05 — REGNUM Россия предварительно разрешила посадку в Москве германского спецрейса из Уханя, однако потом отменила его. Об этом 1 февраля заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп — Карренбауэр.

По ее словам, пилоты воздушного судна получили запрет на посадку, из-за «недостаточной пропускной способностью» московского аэропорта.

В результате самолет был вынужден лететь в столицу Финляндии Хельсинки, где и была произведена дозаправка и замена экипажа.

Крамп — Карренбауэр пообещала обсудить данный инцидент с министерством иностранных дел ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану эвакуации граждан ФРГ из Уханя — город, ставший очагом эпидемии коронавируса — отправился авиаборт из Кёльна.

Воздушное судно забрало людей и должно было сделать промежуточную остановку в Москве, где ожидал экипаж, который должен был пилотировать самолёт дальше. Однако незадолго до посадки в столичном аэропорту самолету было отказано в приёме.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день власти КНР подтвердили 11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз еще 18 000 уточняется.

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