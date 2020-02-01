Москва, , 21:45 — REGNUM Первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначен Олег Пак, который ранее занимал должность заместителя министра Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обнародовано 1 февраля на сайте правительства Российской Федерации.

«Назначить Пака О.Б. первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — отмечается в документе.

Напомним, 29 января на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, в котором говорилось, что помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина был назначен Сергей Приходько.

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