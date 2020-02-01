Москва, , 21:05 — REGNUM Тестом на политическую зрелость для властей Украины станет возобновление подачи воды. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

«Официальных обращений (со стороны Украины) по этому поводу не поступало», — сказал парламентарий.

По его словам, если Киев наконец-то «повернет лицо» в сторону экономики, а не решения своих «сиюминутных задач и целей», российская сторона будет это приветствовать.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Юрий Аристов в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) рассказал, что возможность продажи воды в Россию и прежде всего — в Крым обсуждали недавно на одном из заседаний парламентарии.

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