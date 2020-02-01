Пекин, , 21:08 — REGNUM Китайские учёные установили продолжительность инкубационного периода коронавируса, а также определили, что среднее число заражений острым респираторным заболеванием 2019-nCoV людей уступает примерно в пять раз аналогичному показателю кори. Исследование ученых опубликовано в научном журнале New England Journal of Medicine.

Ученые исследовали 10 пациентов, заразившихся коронавирусом 2019-nCov, а также собрали данные о первых 425 пациентах, у которых было диагностировано данное заболевание. В результате было установлено, что время от попадания возбудителя в организм до проявления первых симптомов (кашель, лихорадка) составляет в среднем 5,2 дня. При этом этот период может сильно варьировать у разных пациентов от 2 до 10 дней.

Также учёные выявили, что число зараженных коронавирусом удваивалось в среднем каждые 7,4 суток. По их данным, больной заражает в среднем 2,2 человека. Этот показатель также называется «базовое репродуктивное число». По нему можно судить о величине потенциальной эпидемии. Полученное значение говорит о весьма скромных показателях заразности. Так у кори значение составляет 10, у атипичной пневмонии 2002−2003 годов — 3, у сезонного гриппа — 1,3.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные с помощью математического моделирования подсчитали, что в случае пандемии атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом могут погибнуть 65 млн человек по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые создали математическую модель последствий, вызванных пандемией SARS