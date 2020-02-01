* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:59 — REGNUM Переговоры спецпредставителя Соединенных Штатов по Афганистану Залмая Халилзада с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошли без существенных прорывов. Об этом сообщается на странице администрации президента Афганистана Ашрафа Гани в Twitter.

«Халилзад сообщил, что в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было достигнуто значительного прогресса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между террористами и США начались в 2019 году, но были прерваны в сентябре того же года после убийства боевиками американского военного. Тем не менее Вашингтон по-прежнему надеется достигнуть компромисса, который позволит вывести оставшиеся войска из Афганистана.