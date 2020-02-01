Нур-Султан, , 20:21 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео, 1 февраля находившийся с рабочим визитом в Минске, прилетел в Нур-Султан. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, американский дипломат проведет ряд встреч с представителями руководства страны, в ходе которых обсудит актуальные вопросы глобальной повестки и аспекты двустороннего и регионального сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил журналистам, что государственный секретарь США Майк Помпео планирует посетить Казахстан 1−2 февраля 2020 года.

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