Стамбул, Турция, , 20:07 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с лидером палестинского движения ХАМАС Исмаилом Хании. Об этом 1 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Журналисты агентства подчеркивают, что переговоры состоялись за закрытыми дверями во дворце турецкого главы государства Вахдеттин в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политического руководства ХАМАС Исмаил Ханияв ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что провозглашённая США «сделка века» имеет своей целью ликвидацию палестинской национальной автономии.

Согласно американскому плану, названного в США «сделкой века», Иерусалим должен остаться исключительно израильской территорией. В Палестине считают переговоры по «сделке века» между Израилем и Соединёнными Штатами сговором и массово протестуют против решения в Вашингтоне, касающегося данного вопроса.

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