Багдад, 1 февраля 2020, 19:14 — REGNUM В Ираке бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи назначен на должность премьер-министра страны, сообщает 1 февраля агентство INA.
По данным агентства, президент страны Бархам Салех поручил Мухаммаду Тауфик Аляуи сформировать новое правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке привели к отставке премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди, протестующие требовали срочного избрания нового главы правительства.
Ранее СМИ сообщали, что среди претендентов на пост премьер-министра рассматривались министр связи Мухаммед Тауфик Аллави, начальник разведки Мустафа Аль-Кадхими и бывший министр планирования и советник президента Али Юсеф Шокри.
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