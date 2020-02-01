Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут рабочую встречу тогда, когда для этого наступит подходящее время. Об этом заявил в интервью журналистке ABC госсекретарь США Майк Помпео, слова которого обнародовала пресс-служба Госдепа.

«Когда придет время — они оба (лидеры США и Украины) занятые люди — мы найдем для него (Владимира Зеленского) и президента (Трампа) подходящую возможность встретиться, — сказал Помпео. … — Я уверен, что они снова встретятся где-нибудь».

При этом Помпео добавил, что власти США работают вместе с руководством Украины «над многими вещами».

Как передавало ИА REGNUM, 31 января президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео сообщил, что много раз обсуждал возможный визит в США со своим окружением, в частности с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

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