Москва, , 18:30 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон сможет полностью обеспечить нефтью Белоруссию, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Так обещал Помпео в Минске, — написал Пушков на странице в соцсети Twitter. — Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович) на Украине».

Сенатор напомнил, что «заметную роль» тогда сыграл посол США Джеффри Пайетт.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что компании США готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.

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