Минск, , 18:12 — REGNUM Способствовать поиску путей разрешения конфликта в Донбассе намерены власти США. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил государственный секретарь США Майк Помпео на совместном брифинге с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения, — подчеркнул Помпео. — Но в конечном итоге РФ и Украина должны сами разрешить его».

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Как передавало ИА REGNUM, 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обстановка в Донбассе на сегодняшний день остаётся сложной и наряжённой. По его словам, объявленное в июле перемирие между Украиной и республиками Донбасса, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня.

Напомним, Россия является посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, а не стороной конфликта.