Москва, , 17:50 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в субботу, 1 февраля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены (дипломатами РФ и Китая) вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предпринимаемым Китаем мерам в борьбе с распространением коронавируса дана высокая оценка с российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля в официальном заявлении комитета кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения КНР сообщалось, что в Китае приостановили съемки кинофильмов и телесериалов, которые проходят на территории страны, в связи профилактическими мерами по предупреждению распространения нового типа пневмонии.

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