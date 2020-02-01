Ханой, , 17:39 — REGNUM Вьетнам ввел временный запрет на осуществление авиасообщения с Китаем в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного вирусом 2019-nCoV. Об этом 1 февраля сообщает Vietnam News со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV).

В заявлении CAAV отмечается, что все разрешения, которые были выданы для осуществления полетов между странами, временно отменены с 09:00 (мск) 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские авиакомпании приостановили рейсы из Международного аэропорта Кимхэ, расположенного в городе Пусан, в Китай из-за коронавируса.

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