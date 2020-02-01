Варшава, , 17:32 — REGNUM Траурные мероприятия, посвященные десятилетию катастрофы правительственного польского самолета Ту-154 под Смоленском, вероятно не посетит президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, с учетом напряженности отношений между РФ и Польшей в Варшаве продолжается обсуждение данного вопроса.

«Рассматриваются разные варианты, — сказал Дера. — … Я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года в Смоленской области потерпел крушение самолёт Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Никто из 96 человек, находившихся на борту воздушного судна, не выжил.

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