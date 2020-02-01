Москва, , 17:30 — REGNUM Учредительный съезд партии «За правду» избрал писателя Захара Прилепина председателем этой партии, созданной на основе одноимённого общественного движения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно 1 февраля по итогам работы этого съезда, прошедшего в Москве.

За избрание Прилепина единогласно проголосовали все делегаты съезда. Среди его участников были актёры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов. Как ожидается, теперь представители партии направят все необходимые документы в Министерство юстиции РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Москве начал работу учредительный съезд партии «За правду».