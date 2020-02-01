Киев, , 17:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Юрий Аристов рассказал, что на одном из заседаний парламентарии обсуждали возможность продажи воды в Россию и прежде всего — в Крым.

«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил идею депутат в интервью «Радио Свобода».

Он добавил, что продажа воды могла бы пополнить бюджет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2014 года на Украине произошел антиконституционный переворот, в результате которого жители Крыма отказались быть частью Украины.

В марте 2014 года жители крымского полуострова провели референдум о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией. Однако на Украине не признают волеизъявление крымчан и считают, что Крым является территорией Украины, которую временно «оккупировала» Россия.

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