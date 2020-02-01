Тбилиси, , 17:21 — REGNUM Правительство США начинает осуществление в Грузии новой 5-летней программы, которую инициировала дочь президента США Иванка Трамп, а профинансируетUSAID. По информации пресс-службы правительства Грузии, текущие вопросы сотрудничества, планы на будущее и детали новой программы обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария с заместителем администратора USAID Бонни Глик, которая состоялась 1 февраля.

Программа YES-Georgia, направленная на поддержку молодежного и женского предпринимательства в Грузии, предусматривает тренинги по бизнес-менеджменту для 2500 женщин-предпринимателей, предоставление им юридических и бухгалтерских услуг, развитие менторства и нетворкинга. USAID выделит на осуществление этой программы $840 000.

Премьер-министр Грузии поблагодарил делегацию США и еще раз подтвердил поддержку осуществляемым этой организацией программам. Он также отметил роль USAID в успешном проведении в Грузии правительственных реформ и заверил в приверженности своего правительства стратегическому партнерству с США.

За все годы своей деятельности в Грузии USAID оказало стране помощь на сумму $1,8 млрд, отметили в администрации правительства.