Москва, 1 февраля 2020, 17:21 — REGNUM Писатель Захар Прилепин, основатель движения «За правду», заявил, что не планирует становиться депутатом Госдумы РФ. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду».
Как подчеркнул Прилепин, Стивен Сигал — «это круто».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, голливудский актёр Стивен Сигал признался, что мечтает о том, чтобы избавить мир от пропаганды и сделать его таким местом, где все люди говорили бы правду. Об этом актёр завил 1 февраля, посетив учредительный съезд партии «За правду».
Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин посетовал на то, что в РФ треть населения игнорируют выборы