Москва, , 17:21 — REGNUM Писатель Захар Прилепин, основатель движения «За правду», заявил, что не планирует становиться депутатом Госдумы РФ. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду».

«Я вообще не планирую становиться депутатом Госдумы. У меня лично такой цели нет, — сказал Прилепин. — Стивен Сигал тоже в нашей команде. Он хочет стать депутатом Госдумы. У него есть свои сложившиеся представления. У него очень чёткие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают».

Как подчеркнул Прилепин, Стивен Сигал — «это круто».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, голливудский актёр Стивен Сигал признался, что мечтает о том, чтобы избавить мир от пропаганды и сделать его таким местом, где все люди говорили бы правду. Об этом актёр завил 1 февраля, посетив учредительный съезд партии «За правду».

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