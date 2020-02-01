Москва, , 17:19 — REGNUM Писатель Захар Прилепин высказал надежду, что та часть населения России, которая в настоящее время игнорирует выборную систему, отреагирует на появление партии «За правду». Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 февраля заявил в рамках работы учредительного съезда этой партии.

«Дело в том, что в России по социологии и статистике 30% населения вообще игнорируют выборную систему и в самом широком смысле политическую систему. У нас треть населения не вовлечена в политическую деятельность! Я к ним и апеллирую. Они не видят себя в составе тех политических конфигураций, которые существуют сегодня. Я надеюсь, что они нас расслышат и отреагируют на нас», — сказал Прилепин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее писатель Захар Прилепин признался, что пока не ждёт изменения ситуации вокруг ЛНР и ДНР.

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