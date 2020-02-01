Киев, 1 февраля 2020, 17:17 — REGNUM 3 февраля на Украину прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Состоится встреча глав государств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества во всех направлениях взаимодействия.
Как передавало ИА REGNUM, 31 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Киев призывает Вашингтон назначить нового спецпредставителя США по вопросам урегулирования в Донбассе.
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